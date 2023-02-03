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1 час назад

Стало известно об уровне тревоги среди россиян

News.ru

Более половины россиян находится в тревожном настроении, сообщают РИА Новости. Оно преобладает среди родных, друзей, коллег и знакомых 53% респондентов, следует из опроса фонда «Общественное мнение». В спокойном настроении находится 41% опрошенных, еще 6% затруднились с ответом.

Опрос: половина россиян находится в тревожном настроении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 27-29 января среди 1,5 тысячи респондентов в 53 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Неделей ранее в тревожном настроении находилась ровно половина россиян — оно преобладало среди родных, друзей и знакомых 50% опрошенных ФОМ. При этом спокойствие ощущали 45% респондентов.

До этого фонд «Общественное мнение» сообщил, что большинство россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента России. Согласно данным опроса, 78% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, еще 11% ответили, что глава государства «скорее плохо» справляется со своими обязанностями, а 12% опрошенных затруднились с ответом.

В октябре, согласно опросу ФОМ, работу Путина положительно оценивали 80% россиян. Число негативно оценивших работу главы государства и воздержавшихся от ответа на вопрос составило 10%. Опрос проводился с 14 по 16 октября. При этом в августе, по данным фонда, Путину доверяли чуть больше половины граждан России — 56% опрошенных. Тогда 32% респондентов ответили, что «скорее не доверяют» главе государства.

Общество,Владимир Путин,Фонд "Общественное мнение",
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