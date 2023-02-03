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1 час назад

Умер сыгравший в фильме "Не горюй!" актер Джемал Гаганидзе

ТАСС

Народный артист Грузии Джемал Гаганидзе, сыгравший в советском фильме "Не горюй!", умер на 90-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Национального театра Руставели.

Умер сыгравший в фильме "Не горюй!" актер Джемал Гаганидзе
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

"Национальный театр Руставели испытывает огромное сожаление и боль. Скончался наш дорогой Джемал Гаганидзе", - говорится в сообщении.

Гаганидзе родился в Тбилиси в 1933 году. С 1956 года он начал выступать на сцене Театра им. Шота Руставели. Помимо большого числа театральных ролей Гаганидзе сыграл во многих кинолентах, таких как "Не горюй!" Георгия Данелии 1969 года, "Древо желания" 1976 года и других. В 1980 году он был удостоен звания народного артиста Грузии.

Общество,Георгий Данелия,
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