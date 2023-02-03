В России выявили еще один случай заражения вариантом коронавируса «Кракен». Это уже второй пациент с таким заболеванием. Об этом пишет ТАСС.
«Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "омикрона" XBB 1.5 "кракен". Материал для секвенирования получен из Республики Тыва», - сообщили в Роспотребнадзоре.
Как уточнили в ведомстве, болезнь у пациента протекает в легкой форме. При этом там заверили, что вряд ли вирус сможет активно распространяться и дальше, несмотря на то, что этот подвид имеет такие характеристики, позволяющие ему лучше уклоняться от иммунной системы.
Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что у нового подвида коронавируса «Кракен» есть все шансы быть лидером по распространению, обойдя таким образом предыдущие подварианты «цербер» и «кентавр». Однако тяжесть самой болезни пока не меняется. Количество смертей от COVID остается на том же уровне.