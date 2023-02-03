В России выявили еще один случай заражения вариантом коронавируса «Кракен». Это уже второй пациент с таким заболеванием. Об этом пишет ТАСС.

«Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "омикрона" XBB 1.5 "кракен". Материал для секвенирования получен из Республики Тыва», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Как уточнили в ведомстве, болезнь у пациента протекает в легкой форме. При этом там заверили, что вряд ли вирус сможет активно распространяться и дальше, несмотря на то, что этот подвид имеет такие характеристики, позволяющие ему лучше уклоняться от иммунной системы.