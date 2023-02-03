В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Лингвист развеял миф об «интеллигентном» мате

Мослентаиещё 4

Миф об «интеллигентном» мате развеял в беседе с «Мослентой» лингвист, доктор филологический наук, профессор, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.

Лингвист развеял миф об «интеллигентном» мате
Фото: МослентаМослента

«Миф о том, что неинтеллектуальный мат сильно отличается от мата интеллектуального, — и правда, и неправда одновременно. Остроумный, интеллигентный мат все равно базируется на мате народном. Без него никаких надстроек и вывертов здесь бы не было. Так что идея разрешить материться людям образованным, а необразованным — запретить, нелепа. Одно без другого существовать не может», — сказал Кронгауз.

Также существует мнение, что мат помогает лучше справиться с болью. По мнению эксперта, мат и в правду позволяет выплеснуть эмоции и тем самым скорее адаптироваться к боли или к неприятностям в своей жизни. Крепкое слово, выплеск негативных эмоций не на собеседника, а просто в воздух может успокоить и облегчить состояние, отметил он.

Ранее стало известно об эффективности штрафов против мата.

Общество,Мигранты,Comedy Club ,Максим Кронгауз,ВШЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители