Лингвист развеял миф об «интеллигентном» мате

«Миф о том, что неинтеллектуальный мат сильно отличается от мата интеллектуального, — и правда, и неправда одновременно. Остроумный, интеллигентный мат все равно базируется на мате народном. Без него никаких надстроек и вывертов здесь бы не было. Так что идея разрешить материться людям образованным, а необразованным — запретить, нелепа. Одно без другого существовать не может», — сказал Кронгауз.

Также существует мнение, что мат помогает лучше справиться с болью. По мнению эксперта, мат и в правду позволяет выплеснуть эмоции и тем самым скорее адаптироваться к боли или к неприятностям в своей жизни. Крепкое слово, выплеск негативных эмоций не на собеседника, а просто в воздух может успокоить и облегчить состояние, отметил он.