Выставка портретов героев СВО открылась в Зимнем театре Сочи

Выставка "За Родину", посвященная героям специальной военной операции, открылась в четверг в Зимнем театре Сочи. На картинах, помимо военных, запечатлены медики, волонтеры и мирные жители, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
"В четверг состоялось открытие выставки "За Родину". Вернисаж посвящен героям СВО. Проект художницы Иветты Ки представляет собой серию портретов героев, посвятивших свои жизни борьбе за дом, семью, Родину", - рассказали в пресс-службе.
Все картины - это авторское прочтение ранее опубликованных фотографий. Всего на выставке представлены 25 картин, среди которых портреты командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви), погибшего 8 февраля 2017 года, первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, который погиб в результате теракта в 2018 году, журналистки Дарьи Дугиной, погибшей 20 августа 2022 г., и др.
Автор картин - член Творческого союза художников России, инициатор и куратор детских и юношеских выставок по Ставропольскому краю, организатор творческих мастер-классов для художников Иветта Ки. Работы художницы выставлены в различных музеях, а также находятся в частных коллекциях по всему миру.
"Это моя 25-я персональная выставка, сегодня в Сочи состоялась ее премьера. Я запечатлела истории, которые меня очень впечатлили. Работы представляют собой не только портреты, но и рассказывают о важных событиях - референдуме, мобилизации и других", - рассказала журналистам Иветта Ки в ходе открытия.
Выставка продлится в Зимнем театре до 28 апреля 2023 года.