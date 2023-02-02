Выставка портретов героев СВО открылась в Зимнем театре Сочи

"Это моя 25-я персональная выставка, сегодня в Сочи состоялась ее премьера. Я запечатлела истории, которые меня очень впечатлили. Работы представляют собой не только портреты, но и рассказывают о важных событиях - референдуме, мобилизации и других", - рассказала журналистам Иветта Ки в ходе открытия.