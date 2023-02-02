В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
1 час назад

Выставка портретов героев СВО открылась в Зимнем театре Сочи

ТАСС

Выставка "За Родину", посвященная героям специальной военной операции, открылась в четверг в Зимнем театре Сочи. На картинах, помимо военных, запечатлены медики, волонтеры и мирные жители, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Выставка портретов героев СВО открылась в Зимнем театре Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В четверг состоялось открытие выставки "За Родину". Вернисаж посвящен героям СВО. Проект художницы Иветты Ки представляет собой серию портретов героев, посвятивших свои жизни борьбе за дом, семью, Родину", - рассказали в пресс-службе.

Все картины - это авторское прочтение ранее опубликованных фотографий. Всего на выставке представлены 25 картин, среди которых портреты командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви), погибшего 8 февраля 2017 года, первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, который погиб в результате теракта в 2018 году, журналистки Дарьи Дугиной, погибшей 20 августа 2022 г., и др.

Автор картин - член Творческого союза художников России, инициатор и куратор детских и юношеских выставок по Ставропольскому краю, организатор творческих мастер-классов для художников Иветта Ки. Работы художницы выставлены в различных музеях, а также находятся в частных коллекциях по всему миру.

"Это моя 25-я персональная выставка, сегодня в Сочи состоялась ее премьера. Я запечатлела истории, которые меня очень впечатлили. Работы представляют собой не только портреты, но и рассказывают о важных событиях - референдуме, мобилизации и других", - рассказала журналистам Иветта Ки в ходе открытия.

Выставка продлится в Зимнем театре до 28 апреля 2023 года.

Общество,Дарья Дугина,Михаил Толстых,Александр Захарченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители