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1 час назад

В МВД рассказали, как оформляется загранпаспорт при срочном отъезде

Елена Прошина

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что при срочном отъезде из России загранпаспорт оформляется в кратчайшие сроки. Об этом сообщает РИА «Новости».

В МВД назвали способ оформления загранпаспорта в кратчайшие сроки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Волк уточнила, что помимо необходимости как можно быстрее покинуть страну, потребуется заявление на оформление загранпаспорта с электронным носителем. Такой загранпаспорт оформляется на срок в пять лет.

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Она также добавила, что для оформления нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции. Это необходимо сделать, даже если заявление уже было подано с помощью «Криптобиокабины» в МФЦ.

«По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены», – рассказала Ирина Волк.

Биометрический загранпаспорт является новым образцом документа, который прослужит как минимум 10 лет. Он содержит микрочип с данными о пользователи, а также биометрический скан отпечатков пальцев.

Ранее портал «Госуслуги» объявил о том, что в регионах России приостановлено оформление биометрических загранпаспортов. В качестве причин были названы «технические проблемы».

Общество,Ирина Волк,МВД России,
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