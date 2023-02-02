В МВД назвали способ оформления загранпаспорта в кратчайшие сроки

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что при срочном отъезде из России загранпаспорт оформляется в кратчайшие сроки. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Волк уточнила, что помимо необходимости как можно быстрее покинуть страну, потребуется заявление на оформление загранпаспорта с электронным носителем. Такой загранпаспорт оформляется на срок в пять лет.

Она также добавила, что для оформления нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции. Это необходимо сделать, даже если заявление уже было подано с помощью «Криптобиокабины» в МФЦ.

«По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены», – рассказала Ирина Волк.

Биометрический загранпаспорт является новым образцом документа, который прослужит как минимум 10 лет. Он содержит микрочип с данными о пользователи, а также биометрический скан отпечатков пальцев.