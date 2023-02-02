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57 минут назад

В Петербурге зарегистрировали первый завозной случай кори в этом году

ТАСС

Первый завозной случай кори в текущем году зарегистрирован в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

В Петербурге зарегистрировали первый завозной случай кори в этом году
Фото: ТАССТАСС

"Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу подтверждает, что первый завозной случай кори в этом году зарегистрирован и в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевший прибыл из Таджикистана. Сейчас он доставлен в инфекционный стационар города в медицинский бокс. Специалисты управления Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

Общество,Роспотребнадзор,
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