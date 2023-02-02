В Петербурге зарегистрировали первый завозной случай кори в этом году

Первый завозной случай кори в текущем году зарегистрирован в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.
"Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу подтверждает, что первый завозной случай кори в этом году зарегистрирован и в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболевший прибыл из Таджикистана. Сейчас он доставлен в инфекционный стационар города в медицинский бокс. Специалисты управления Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.