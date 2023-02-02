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10 минут назад

Сурки предрекли Крыму теплую весну

Елена Прошина

В Бахчисарайском парке от зимней спячки пробудились сурки, что сулит Крыму теплую весну. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сурки определили, какой будет весна в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в зоопарке живет шесть сурков — пять мальчиков и одна девочка. Им всем около пяти лет. В зимнюю спячку животные ушли в декабре. Специально для этого сотрудники оборудовали им большой домик, который на зиму закрывается и утепляется.

Пробудиться от спячки они решили сегодня, 2 февраля. При этом именно в этот день во всем мире отмечают День сурка. Такая пунктуальность животных удивила не только посетителей парка, но и самих работников.

«Они проснулись за полчаса до Вашего прихода. Как будто почувствовали, что сегодня их день», — сказал корреспонденту «КП» смотритель зоопарка.

Кроме того один из сурков даже решился выйти из домика. Им стал Сеня.

Считается, что именно 2 февраля сурки пробуждаются от зимней спячки и способны предсказать наступление весны. Если в момент выхода животного из убежища царит пасмурный день и он, не видя своей тени, спокойно покидает его, то зима скоро закончится и наступит весна. Если же день солнечный и сурок, испугавшись своей тени, прячется в нору, то стоит ждать еще шесть недель зимы. Таким образом весна в Крым в 2023 году придет совсем скоро.

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