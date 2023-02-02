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15 минут назад

Борис Щербаков был переведен в реанимацию

Елена Прошина

Актёра Бориса Щербакова перевели в реанимацию. Об этом сообщает StarHit.

Появились подробности о состоянии Бориса Щербакова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам сына актёра, состояние Щербакова стало хуже, при этом врачи пока не смогли установить точный диагноз. «Отец все еще в кардиологическом отделении. Сейчас лежит в реанимации. Не дают телефоном пользоваться. Только вчера вечером он сам мне позвонил. Речь не бодрая, к сожалению. Чувствует слабость и боль в груди. Лечат, конечно, но с точным диагнозом пока так и не могут разобраться. Поэтому и прогнозов никаких не дают», – рассказал Василий Щербаков.

Позже Василий Щербаков добавил, что отца вернули из реанимации в стационар.

«Буквально пару часов назад отец сам позвонил и рассказал, что его перевели из реанимации в стационар. Голос уже был бодрее, он чувствует себя лучше. Надеемся, что дальше пойдет положительная динамика», – отметил он.

При этом, сколько ещё актёр пробудет в больнице, врачи не уточнили.

1 февраля из-за проблем со здоровьем Бориса Щербакова забрали на скорой с репетиции спектакля.

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