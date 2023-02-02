Появились подробности о состоянии Бориса Щербакова

По словам сына актёра, состояние Щербакова стало хуже, при этом врачи пока не смогли установить точный диагноз. «Отец все еще в кардиологическом отделении. Сейчас лежит в реанимации. Не дают телефоном пользоваться. Только вчера вечером он сам мне позвонил. Речь не бодрая, к сожалению. Чувствует слабость и боль в груди. Лечат, конечно, но с точным диагнозом пока так и не могут разобраться. Поэтому и прогнозов никаких не дают», – рассказал Василий Щербаков.