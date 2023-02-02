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27 минут назад

Европейский исследователь сделал заявление о гибели группы Дятлова

Елена Прошина

Европейская исследовательница Теодора Хаджийска сделала заявление о гибели туристов из тургруппы Дятлова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В Европе выдвинули новую версию гибели группы Дятлова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ровно 64 года назад, в ночь на 2 февраля 1959 года, в районе горы Холатчахль в Свердловской области погибли десять туристов. При этом перед смертью они зачем-то разрезали палатку и выбежали из неё на мороз. Позже их изувеченные тела были найдены в разных местах недалеко от лагеря. Обстоятельства произошедшего, как и точная причина смерти туристов, до сих пор остаются неизвестными.

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Тайна гибели группы Дятлова: Есть одна правдоподобная версия

Исследовательница Теодора Хаджийска озвучила своё мнение о случившемся. По её версии, изначально палатка группы стояла не на склоне горы Холатчахль, а ниже – у начала лесного массива, где до сих пор лежит огромный упавший кедр.

«По нашей теории, палатка дятловцев была в районе кедра и дерево упало возле них. Это убило часть из них. Мы взяли пробы с упавшего дерева. Хотели измерить, достаточно ли дерево было толстое, чтобы в 1959 году на него можно было повесить палатку. Экспертиза, которую провели по образцам кедра, показала, что упавшее дерево еще стояло примерно в 1948 году. Через несколько лет после этого оно погибло, но благодаря мощным корням, стояло еще долгое время, пока что-то не заставило его упасть», – рассказала она.

В качестве подтверждения своей теории Теодора рассказала о найденной возле кедра ржавой банке от сгущенного молока. Находку обнаружили под корнями поваленного дерева, и исследовательница уверена, что банка принадлежала группе Дятлова.

«Я обратилась к экспертам Болгарского национального исторического музея. Они сделали слепок с крышки банки, и так мы смогли понять, какие символы на ней выдавлены. Это М278. По государственным стандартам М – это Министерство местной молочной промышленности. Число 27 – это номер завода – Любинский молочно-консервный комбинат. Последняя цифра 8 – это код изготовления», – уточнила она.

Однако почему палатка погибших в итоге оказалась в другом месте, Теодора Хаджийска в своём выступлении не объяснила.

Ранее три основные версии гибели группы Дятлова озвучили в Екатеринбурге.

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