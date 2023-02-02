В Европе выдвинули новую версию гибели группы Дятлова

«По нашей теории, палатка дятловцев была в районе кедра и дерево упало возле них. Это убило часть из них. Мы взяли пробы с упавшего дерева. Хотели измерить, достаточно ли дерево было толстое, чтобы в 1959 году на него можно было повесить палатку. Экспертиза, которую провели по образцам кедра, показала, что упавшее дерево еще стояло примерно в 1948 году. Через несколько лет после этого оно погибло, но благодаря мощным корням, стояло еще долгое время, пока что-то не заставило его упасть», – рассказала она.