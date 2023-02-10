Выходные дни в марте 2023: как отдыхаем в праздники

Для многих март прочно связан с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Неумолимо наступающая весна только усиливает ощущение праздника и создает приподнятое настроение.

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«Рамблер» рассказывает, сколько выходных дней будет в марте и как будем отдыхать в праздники.

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Выходные в марте 2023 года

По производственному календарю, в марте нас ждут девять выходных и 22 рабочих дня. Выходные выпадут на 4-5, 8, 11-12, 18-19, 25-26 марта. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, на 8 марта приходится выходной день, а рабочий день накануне праздника будет сокращен на один час.

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Нормы рабочего времени в марте:

40-часовая рабочая неделя — 175 часов при 40-часовой рабочей неделе,

36-часовая рабочая неделя — 157,4 часа при 36-часовой рабочей неделе,

24-часовая рабочая неделя —104,6 часа при 24-часовой рабочей неделе.

Восьмое марта в 2023 году

Главный праздник весны – 8 Марта. В этот день принято поздравлять всех женщин: коллег, мам, бабушек, сестер, любимых. Выходным этот день был не всегда. С таким размахом его начали отмечать с 1975 года. В 2023 году праздник 8 Марта выпадает на среду, никаких переносов законом не предусмотрено, поэтому нерабочей будет только среда. Но это не должно помешать хорошо отметить этот день и поздравить всех, кого захочется.

Что подарить на 8 Марта

Для начала составьте список – кого вы планируете поздравлять. Затем в зависимости от того, насколько близкие отношения вас связывают, решите, что будете дарить и сколько вы хотите на это потратить. Традиционно дарят цветы и конфеты, поэтому для подавляющей части женщин из списка этого будет вполне достаточно. Если список получился внушительным, а сэкономить при этом хочется, откажитесь от цветов в пользу открыток. Это мило и не так типично, а значит может вызывать даже больше эмоций, чем рядовой букет. Но уделите внимание тому, что вы выбираете – картинка и текст должны быть симпатичными. А еще лучше – подписать открытку собственноручно.

Универсальные подарки

Всевозможные бьюти-гаджеты: согревающая маска для глаз, аппараты для УЗ-чистки или микротоковой терапии.

Массажеры для лица, шеи, акупунктурные коврики.

Дополнительное зарядное устройство для телефона

Красивая термокружка для любительницы брать кофе с собой.

Органайзеры для дома или автомобиля

Косметика, но выбирайте не тривиальную из масс-маркета, а посоветуйтесь с хорошей подругой, например.

Книги по-прежнему остаются лучшим подарком, кто бы что ни говорил. Выбирайте книгу в соответствии с увлечениями, например, для фанатки комнатных растений – книжки про цветы, а для той, которая планирует ремонт, - про дизайн интерьеров.

Билеты в кино, театр, на мастер-класс или даже на каток.

Если же хотите по-настоящему удивить любимую женщину, подарите ей время! Причем не важно, мама это, бабушка или любимая. Придумайте, куда можно сходить вместе и сделайте это. Еще один вариант – провести этот день с семьей.

Куда уехать в марте

Если вы планируете взять отпуск на эти дни, планировать его стоит заранее. Как правило, в отелях раньше свободные номера на праздничные даты остаются редко. Чем раньше вы забронируете, тем больше у вас будет выбор. В марте можно уехать в горы, чтобы покататься на сноуборде или лыжах. В это время больше солнечных дней, и на горных склонах можно неплохо загореть.