Выходные дни в марте 2023: как отдыхаем в праздники

Для многих март прочно связан с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Неумолимо наступающая весна только усиливает ощущение праздника и создает приподнятое настроение.
«Рамблер» рассказывает, сколько выходных дней будет в марте и как будем отдыхать в праздники.
По производственному календарю, в марте нас ждут девять выходных и 22 рабочих дня. Выходные выпадут на 4-5, 8, 11-12, 18-19, 25-26 марта. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, на 8 марта приходится выходной день, а рабочий день накануне праздника будет сокращен на один час.
Нормы рабочего времени в марте:
Главный праздник весны – 8 Марта. В этот день принято поздравлять всех женщин: коллег, мам, бабушек, сестер, любимых. Выходным этот день был не всегда. С таким размахом его начали отмечать с 1975 года. В 2023 году праздник 8 Марта выпадает на среду, никаких переносов законом не предусмотрено, поэтому нерабочей будет только среда. Но это не должно помешать хорошо отметить этот день и поздравить всех, кого захочется.
Для начала составьте список – кого вы планируете поздравлять. Затем в зависимости от того, насколько близкие отношения вас связывают, решите, что будете дарить и сколько вы хотите на это потратить. Традиционно дарят цветы и конфеты, поэтому для подавляющей части женщин из списка этого будет вполне достаточно. Если список получился внушительным, а сэкономить при этом хочется, откажитесь от цветов в пользу открыток. Это мило и не так типично, а значит может вызывать даже больше эмоций, чем рядовой букет. Но уделите внимание тому, что вы выбираете – картинка и текст должны быть симпатичными. А еще лучше – подписать открытку собственноручно.
Если же хотите по-настоящему удивить любимую женщину, подарите ей время! Причем не важно, мама это, бабушка или любимая. Придумайте, куда можно сходить вместе и сделайте это. Еще один вариант – провести этот день с семьей.
Если вы планируете взять отпуск на эти дни, планировать его стоит заранее. Как правило, в отелях раньше свободные номера на праздничные даты остаются редко. Чем раньше вы забронируете, тем больше у вас будет выбор. В марте можно уехать в горы, чтобы покататься на сноуборде или лыжах. В это время больше солнечных дней, и на горных склонах можно неплохо загореть.
Если слишком длинный отпуск брать не хочется, возьмите пару дней, например, четверг и пятницу, и отправьтесь в загородный отель, где можно просто гулять по ближайшему лесу, ходить в баню или на массаж.