Книжный интернет-магазин промаркировал Пушкина и Толстого как иноагентов

На сайте книжного магазина «Лабиринт» была замечена маркировка писателей А. Пушкина, Л. Толстого, А. Толстого и С. Маршака как иноагентов. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».

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Издание пишет, что на сайте в карточках товаров появилась надпись «Признан иностранным агентом на территории РФ». Аналогичные надписи заметили в карточках писателей Захара Прилепина, Джулии Дональдсон и Уильяма Паундстоуна.

Позже маркировки исчезли.

В компании объяснили, что произошел программный сбой.

«3 февраля вследствие программного сбоя на сайте интернет-магазина «Лабиринт» была размещена информация не соответствующая действительности информация», - сказано в сообщении на сайте.