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42 минуты назад

Скончалась гражданка Эстонии, пострадавшая от падения глыбы льда в 2010 году в Петербурге

Газета.Ru

Гражданка Эстонии Милана Каштанова, получившая серьезные травмы после падения глыбы льда в Санкт-Петербурге 13 лет назад, скончалась. Об этом сообщили родители девушки в своем блоге на платформе LiveJournal.

Скончалась гражданка Эстонии, пострадавшая от падения глыбы льда в Петербурге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Смерть девушки наступила 31 января 2023 года. Ее родители пояснили, что в последние несколько недель состояние их дочери ухудшилось, она находилась в больнице.

«Мы благодарны всем, кто поддерживал нас на протяжении многих лет на этом нелегком пути», — написали родители скончавшейся.

5 февраля 2010 года Милана Каштанова была доставлена в Мариинскую больницу в Петербурге после того, как на нее упала глыба льда во время расчистки снега на крыше на улице Красного Курсанта. Каштанова получила тяжелые травмы головы, впоследствии ей провели две операции. Девять месяцев она находилась в коме, после этого девушка оказалась прикована к инвалидному креслу. Каштанова проходила реабилитацию и лечение в Эстонии и Германии.

После случившегося с Каштановой было возбуждено уголовное дело. Виновной была признана техник «Жилкомсервиса № 2» Петроградского района Татьяна Ушакова. На суде она признала свою вину и получила шесть месяцев лишения свободы условно.

Каштановой удалось отсудить компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей, а позднее — еще 1,3 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба.

Общество,Татьяна Ушакова,
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