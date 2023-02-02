Названы сроки восстановления выдачи загранпаспортов нового образца

Приостановка выдачи загранпаспортов нового образца связана с высоким спросом на микросхемы и необходимостью перенастроить оборудование. Производство может восстановиться в течение месяца после завершения процесса перенастройки, говорится в сообщении на сайте Гознака.

Сегодня на Госуслугах появилась информация о том, что прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации и сроком действия на 10 лет временно приостановлен со 2 февраля. В МВД отметили, что перебои возможны до второй половины марта и, если гражданину необходимо срочно выехать за пределы страны, то он может оформить загранпаспорт старого образца.

По данным Минпромторга, производство электронных компонентов для загранпаспортов продолжается, а остановка выдачи связана с донастройкой процессов на выпускающем чипы «Микроне», пишет РИА Новости.

В свою очередь в Гознаке уточнили, что потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк документа, существенно увеличилась из-за роста запросов на получение заграничного паспорта в последние несколько месяцев.

«В настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на микросхемы», - отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что рассчитывают на возобновление плановой персонализации паспортов в течение месяца после завершения оптимизации производства.