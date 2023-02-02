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57 минут назад

Названы сроки восстановления выдачи загранпаспортов нового образца

Алиса Селезнёва

Приостановка выдачи загранпаспортов нового образца связана с высоким спросом на микросхемы и необходимостью перенастроить оборудование. Производство может восстановиться в течение месяца после завершения процесса перенастройки, говорится в сообщении на сайте Гознака.

Сегодня на Госуслугах появилась информация о том, что прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации и сроком действия на 10 лет временно приостановлен со 2 февраля. В МВД отметили, что перебои возможны до второй половины марта и, если гражданину необходимо срочно выехать за пределы страны, то он может оформить загранпаспорт старого образца.

В России приостановлено оформление загранпаспортов нового образца

По данным Минпромторга, производство электронных компонентов для загранпаспортов продолжается, а остановка выдачи связана с донастройкой процессов на выпускающем чипы «Микроне», пишет РИА Новости.

В свою очередь в Гознаке уточнили, что потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк документа, существенно увеличилась из-за роста запросов на получение заграничного паспорта в последние несколько месяцев.

«В настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на микросхемы», - отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что рассчитывают на возобновление плановой персонализации паспортов в течение месяца после завершения оптимизации производства.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России выдали более 5,4 миллиона заграничных паспортов, что почти на 40% больше, чем годом ранее. Также увеличилось число оформленных российских паспортов – на 558 тысяч.

Общество,Видео,Гознак,НИИМЭ и Микрон,Минпромторг,
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