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25 минут назад

В СПЧ предложили сделать утечку персональных данных основанием для замены паспорта РФ

ТАССиещё 13

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предложил дополнить основания для замены общегражданского паспорта попаданием паспортных данных гражданина в свободный доступ в результате утечки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в пятницу.

В СПЧ предложили ввести новое основание для замены паспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В рамках защиты интересов и прав граждан необходимо изменить состав оснований для замены общегражданского паспорта, дополнив его попаданием паспортных данных гражданина в свободный доступ в результате утечки/хищения персональных данных", - написал он.

По его словам, гражданин должен получить право в случае подобной ситуации по желанию заменить свой паспорт, чтобы предотвратить риски мошеннических действий.

По информации Кабанова, это предложение СПЧ в ближайшее время будет направлено в ответственные государственные органы для обсуждения.

Произошла утечка данных пользователей портала "1С:Урок"

В начале декабря Кабанов, выступая на заседании с участием президента РФ Владимира Путина, предложил обсудить возможность введения уголовной ответственности за незаконный оборот украденных персональных данных. Глава государства в свою очередь допустил ужесточение ответственности за нарушения в сфере защиты персональных данных.

Путин поручил правительству до 1 июля 2023 года рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов для компаний, допустивших утечку персональных данных, а также усилить ответственность за их незаконный оборот. Соответствующее распоряжение содержалось в перечне поручений по итогам заседания СПЧ, опубликованном 13 января на сайте главы государства.

Общество,Кирилл Кабанов,Владимир Путин,Совет по правам человека,
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