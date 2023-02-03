В СПЧ предложили ввести новое основание для замены паспорта

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов предложил дополнить основания для замены общегражданского паспорта попаданием паспортных данных гражданина в свободный доступ в результате утечки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в пятницу.

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"В рамках защиты интересов и прав граждан необходимо изменить состав оснований для замены общегражданского паспорта, дополнив его попаданием паспортных данных гражданина в свободный доступ в результате утечки/хищения персональных данных", - написал он.

По его словам, гражданин должен получить право в случае подобной ситуации по желанию заменить свой паспорт, чтобы предотвратить риски мошеннических действий.

По информации Кабанова, это предложение СПЧ в ближайшее время будет направлено в ответственные государственные органы для обсуждения.

В начале декабря Кабанов, выступая на заседании с участием президента РФ Владимира Путина, предложил обсудить возможность введения уголовной ответственности за незаконный оборот украденных персональных данных. Глава государства в свою очередь допустил ужесточение ответственности за нарушения в сфере защиты персональных данных.