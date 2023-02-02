"В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. В настоящее время производитель этих микросхем, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения, ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца", - говорится в сообщении.