Приостановка выдачи загранпаспортов нового образца сроком действия на 10 лет с электронным носителем информации связана с высоким спросом на микросхемы для них.
Производителю микросхем "Микрон" нужно перенастроить оборудование, производство может восстановиться в течение месяца после завершения процесса. Об этом сообщается на сайте Гознака.
"В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. В настоящее время производитель этих микросхем, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения, ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца", - говорится в сообщении.
Ранее на сайте Госуслуг сообщалось, что прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца со сроком действия 10 лет с электронным носителем временно приостановлен.
Если россиянин подавал заявку на оформление паспорта через портал Госуслуг, ему нужно дождаться ответа от ведомства по заявлению и действовать согласно инструкции в ответе. Если заявление на выпуск загранпаспорта нового образца подано не через портал Госуслуг, а, например, через МФЦ, заявителю следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта, уточняется в сообщении