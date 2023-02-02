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1 час назад

Выдачу загранпаспортов нового вида могут восстановить через месяц после обновления техники

ТАСС

Приостановка выдачи загранпаспортов нового образца сроком действия на 10 лет с электронным носителем информации связана с высоким спросом на микросхемы для них.

Производителю микросхем "Микрон" нужно перенастроить оборудование, производство может восстановиться в течение месяца после завершения процесса. Об этом сообщается на сайте Гознака.

В России приостановлено оформление загранпаспортов нового образца

"В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. В настоящее время производитель этих микросхем, АО "Микрон", осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения, ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте Госуслуг сообщалось, что прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца со сроком действия 10 лет с электронным носителем временно приостановлен.

Если россиянин подавал заявку на оформление паспорта через портал Госуслуг, ему нужно дождаться ответа от ведомства по заявлению и действовать согласно инструкции в ответе. Если заявление на выпуск загранпаспорта нового образца подано не через портал Госуслуг, а, например, через МФЦ, заявителю следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта, уточняется в сообщении

Общество,Видео,Гознак,НИИМЭ и Микрон,
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