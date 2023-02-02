Минобрнауки посоветовало вузам подготовиться к обновленному курсу истории

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков на заседании экспертного совета по развитию исторического образования при ведомстве заявил, что вузам страны нужно подготовиться к введению обновленного курса истории для непрофильных специальностей. Его слова приводит ТАСС.
По словам министра, работа по обновлению программы по истории велась «планомерно и давно», и сейчас всем университетам нужно обеспечить преподавание нового курса кадрами и методическими материалами. Он также призвал активнее привлекать молодое поколение к преподаванию истории.
Фальков рассказал, что новая концепция преподавания истории для непрофильных специальностей разработана группой экспертов под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова. В ней отражено современное состояние исторической науки и предусмотрен образовательный минимум, обязательный для усвоения каждым студентом.