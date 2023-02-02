Курилы накрыл мощный циклон

Мощный циклон пришел на Курилы. Из-за непогоды на острове Кунашир отменили занятия в школах. Об этом пишет РИА Новости.

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Как сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, по всему острову идет расчистка основных дорог. Также на острове Итуруп объявлено экстренное предупреждение об урагане и сильной метели.

Глава региона поручил островному правительству внимательно следить за прохождением циклона на Курилах, при необходимости оказывать помощь муниципалитетам.

«В Южно-Курильске (остров Парамушир - прим.) из-за сильных порывов ветра серьезно повреждена крыша Дома культуры, к ее восстановлению приступят как только позволит погода», - сообщил Лимаренко.

Напомним, сообщалось, что в Южно-Курильском районе бушует серьезный тайфун. Порывы ветра достигают 36 метров в секунду. Синоптики обещают ураган, сильную метель, сильный снег, штормовой ветер.