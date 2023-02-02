YouTube-блогер Лео Рекс умер при загадочных обстоятельствах

Американский YouTube-блогер Лео Рекс (настоящее имя — Лайт Абдаллах Алгаз) умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Тело Рекса было обнаружено полицейскими в его разграбленной квартире в Паттайе. По словам полицейских, блогер был почти полностью обнаженным, на его теле обнаружены кровь и синяки. В квартире находились наркотики. В данный момент ведется расследование загадочных обстоятельств смерти Рекса.