На портале «Госуслуги» появилась информация о том, что в российских регионах приостановлена выдача загранпаспортов нового образца по техническим причинам на стороне Гознака. Документы не будут выдавать до второй половины марта. Об этом пишет РИА Новости.

«Доводим до вашего сведения, что по технической причине, сложившейся на Московской печатной фабрике АО "Гознак", оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения территориальными органами МВД России, в том числе по заявлениям, поданным в МАУ "МФЦ", приостановлено предварительно до второй половины марта 2023 года», - говорится в сообщении МВД.

Уточняется, что если гражданину необходимо срочной выехать за пределы страны, то он может оформить загранпаспорт старого образца. При этом для москвичей ничего не изменилось, процедура оформления биометрического паспорта проходит в обычном режиме.