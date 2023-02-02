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50 минут назад

В Госдуме высказались о запрете вейпов в России

Lenta.ru

В России могут быть приняты самые разные меры по уменьшению употребления вейпов. С ними можно как ничего не делать, так и полностью запретить, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. В беседе с «Лентой.ру» он также выступил против полного запрета вейпов и объяснил неэффективность такого подхода.

В Госдуме высказались о запрете вейпов в России
Фото: ТАССТАСС

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко выступил с призывом минимизировать употребление вейпов в России.

Потребление традиционных сигар и электронных средств доставки никотина — это одна проблема, которая требует комплексного решения, обратил внимание Куринный.

Ограничительные меры должны быть аккуратными и постепенными, но планомерными, считает парламентарий. Резкие запретительные меры, по его мнению, окажутся неэффективными.

«Мы получим переток из одной категории потребителей табака или никотина в другую категорию», — убежден депутат.

Депутат заявил, что является сторонником системных мер, направленных на ограничение, профилактического и пропагандистского характера. Он также выступил за повышение ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление никотина, в частности через интернет-продажи электронной продукции.

«Постоянная планомерная грамотная работа на протяжении нескольких лет способна достичь результата. Если мы ее будем анализировать, на протяжении последних 10 лет, она довольно успешная — практически на треть сократилось количество курильщиков и тех, кто регулярно употребляет алкоголь», — заключил Куринный.

Ранее возможный запрет на продажу вейпов анонсировал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, в настоящее время депутаты рассматривают несколько вариантов, вплоть до полного запрета на продажу, писал ТАСС.

С 1 марта 2023 года в России на два процента вырастет акциз на сигареты и папиросы, а акциз на жидкость и табак для вейпов — на 11 процентов. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

Общество,Дмитрий Хубезов,Михаил Мурашко,Алексей Куринный,Владимир Путин,Госдума,
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