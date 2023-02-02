В России предложили признать ВИЧ-диссидентские организации экстремистскими

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил признать движения ВИЧ-диссидентов деструктивными и экстремистскими организациями. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

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По словам Крупника, в России уделяется серьезное внимание профилактике и борьбе с распространением ВИЧ и СПИДа — в частности, действует множество государственных и некоммерческих программ, направленных на сдерживание заболеваемости, а также информирование граждан.

Однако на адрес парламентария, по его словам, поступают сообщения, в которых рассказывается о вопиющих случаях отрицания опасности ВИЧ и СПИДа. Речь идет о разнообразных группах и движениях, объединенных идеологией ВИЧ-диссидентства, подчеркнул он.

Депутат отметил, что необходимо ввести запрет на любую деятельность и публичную активность подобных групп и сообществ.