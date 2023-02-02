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55 минут назад

В России предложили признать ВИЧ-диссидентские организации экстремистскими

Lenta.ruиещё 2

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил признать движения ВИЧ-диссидентов деструктивными и экстремистскими организациями. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

В России предложили признать ВИЧ-диссидентские организации экстремистскими
Фото: ТАССТАСС

По словам Крупника, в России уделяется серьезное внимание профилактике и борьбе с распространением ВИЧ и СПИДа — в частности, действует множество государственных и некоммерческих программ, направленных на сдерживание заболеваемости, а также информирование граждан.

Однако на адрес парламентария, по его словам, поступают сообщения, в которых рассказывается о вопиющих случаях отрицания опасности ВИЧ и СПИДа. Речь идет о разнообразных группах и движениях, объединенных идеологией ВИЧ-диссидентства, подчеркнул он.

Депутат отметил, что необходимо ввести запрет на любую деятельность и публичную активность подобных групп и сообществ.

Ранее сообщалось, что в России в 2021 году выросло число летальных исходов у пациентов, у которых диагностировали вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). За минувший год показатель смертей ВИЧ-положительных пациентов составил 32 160 случаев, что на 2,4 процента больше, чем в 2020 году, — 31 408.

Общество,Павел Крупник,Михаил Мурашко,
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