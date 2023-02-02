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13 минут назад

Российские мужчины заявили о готовности уйти в декрет

Мослента

О готовности уйти в декретный отпуск вместо своих жен заявили в ходе исследования популярного сервиса по поиску работы SuperJob.ru 43 процента респондентов. В опросе приняли участие 1600 состоящих в браке, имеющих постоянную работу и планирующих детей мужчин из разных округов России.

Российские мужчины заявили о готовности уйти в декрет
Фото: UnsplashUnsplash

«Конечно, да. Если это будет необходимо, я готов уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет вместо жены», — такой ответ дали 27 процентов опрошенных.

Еще 16 процентов заявили, что их уход в декрет «вполне возможен».

Полностью исключают вариант подобного отпуска в своей жизни 34 процента респондентов. «Скорее нет, вряд ли я на это соглашусь», — так ответили 23 процента опрошенных.

В ходе ранее проведенного исследования россияне оценили влияние отношений в семье на размер дохода.

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