Студент РГГУ написал диплом с помощью нейросети

Студент РГГУ написал дипломную работу с помощью нейросети. Оригинальность составила 82%, сообщила пресс-служба учебного заведения.

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В вузе пояснили, что научный руководитель неоднократно делал замечания этому студенту, отмечал низкое качество представленных материалов.

Вместе с тем, проверка итогового варианта диплома на плагиат показала очень высокую степень оригинальности. Она достигла 82%.

Столь высокие результаты у студента, уточнили в РГГУ, вызвали обоснованные сомнения у госкомиссии. Многие ее представители предлагали поставить работе неудовлетворительную оценку.