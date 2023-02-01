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1 час назад

Студент РГГУ написал диплом с помощью нейросети

Илья Родин

Студент РГГУ написал дипломную работу с помощью нейросети. Оригинальность составила 82%, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Студент РГГУ написал диплом с помощью нейросети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В вузе пояснили, что научный руководитель неоднократно делал замечания этому студенту, отмечал низкое качество представленных материалов.

Вместе с тем, проверка итогового варианта диплома на плагиат показала очень высокую степень оригинальности. Она достигла 82%.

Столь высокие результаты у студента, уточнили в РГГУ, вызвали обоснованные сомнения у госкомиссии. Многие ее представители предлагали поставить работе неудовлетворительную оценку.

В пресс-службе подчеркнули, что студенту все же удалось успешно провести презентацию своего написанного с помощью ChatGPT диплома и ответить на вопросы членов комиссии. В итоге, он получил «удовлетворительно».

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