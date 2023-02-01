В Брянской области изменят герб региона

Власти Брянской области внесут изменения в герб региона, несколько вариантов его нового вида представили 1 февраля на заседании геральдического совета при губернаторе. Об этом в среду сообщили на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

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"В регионе будет новый герб, он визуально изменится, и эти корректировки сейчас дорабатываются. В соответствии с новым гербом изменится и флаг региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании обсуждалось внесение изменений в региональный закон "О символах Брянской области", принятый в 1998 году, он требует корректировок с учетом замечаний Геральдического совета при президенте РФ и Минюста.

По мнению участников мероприятия, новый облик герба должен сохранить орденскую ленту в нижней его части.