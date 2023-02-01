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28 минут назад

США резко сократили выдачу краткосрочных виз украинцам

Газета.Ru

Соединенные Штаты резко сократили выдачу краткосрочных виз украинцам, увеличив количество отказов до 41%, сообщили в государственном департаменте США, опубликовав статистику.

США резко сократили выдачу краткосрочных виз украинцам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, число отказов в визе для граждан Украины выросло с 15% до 41% по сравнению с 2021 годом. Одновременно, число отказов для россиян снизилось с 29% до 26%.

Уточняется, что речь идет о неиммиграционной визе категории В, которая предназначена для краткосрочного пребывания в США. Она подразделяется на подкатегорию В-1 (с деловыми или туристическими целями) и подкатегорию В-2 (для лечения).

Общество,Госдеп США,
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