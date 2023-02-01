США резко сократили выдачу краткосрочных виз украинцам

Так, число отказов в визе для граждан Украины выросло с 15% до 41% по сравнению с 2021 годом. Одновременно, число отказов для россиян снизилось с 29% до 26%.

Уточняется, что речь идет о неиммиграционной визе категории В, которая предназначена для краткосрочного пребывания в США. Она подразделяется на подкатегорию В-1 (с деловыми или туристическими целями) и подкатегорию В-2 (для лечения).