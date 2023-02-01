В России смягчат нормы жарки шашлыка на даче

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что с 1 марта будут смягчены противопожарные нормы. Он добавил, что станет легче жарить шашлык за счет уменьшения расстояния от мангала до зданий, пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Парламентарий пояснил, что действующие нормы законодательства фактически не позволяли жарить шашлык на шести сотках.

По его оценке, приготовить блюдо на огне и не нарушить нормы было практически нереально. С 1 марта это «будет легче»: согласно новым нормам, разрешенное расстояние от мангала до построек уменьшится с 50 до 5 метров.