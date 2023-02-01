В России смягчат нормы жарки шашлыка на даче

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что с 1 марта будут смягчены противопожарные нормы. Он добавил, что станет легче жарить шашлык за счет уменьшения расстояния от мангала до зданий, пишет РИА «Новости».
Парламентарий пояснил, что действующие нормы законодательства фактически не позволяли жарить шашлык на шести сотках.
По его оценке, приготовить блюдо на огне и не нарушить нормы было практически нереально. С 1 марта это «будет легче»: согласно новым нормам, разрешенное расстояние от мангала до построек уменьшится с 50 до 5 метров.
В МЧС приняли решение отказаться от жестких нормативов, которые определяли допустимое расстояние от шашлычниц и других соответствующих предметов до зданий без учета размера дачного участка, отметил Чаплин.