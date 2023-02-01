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53 минуты назад

В России смягчат нормы жарки шашлыка на даче

Илья Родин

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что с 1 марта будут смягчены противопожарные нормы. Он добавил, что станет легче жарить шашлык за счет уменьшения расстояния от мангала до зданий, пишет РИА «Новости».

В России смягчат нормы жарки шашлыка на даче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарий пояснил, что действующие нормы законодательства фактически не позволяли жарить шашлык на шести сотках.

По его оценке, приготовить блюдо на огне и не нарушить нормы было практически нереально. С 1 марта это «будет легче»: согласно новым нормам, разрешенное расстояние от мангала до построек уменьшится с 50 до 5 метров.

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В МЧС приняли решение отказаться от жестких нормативов, которые определяли допустимое расстояние от шашлычниц и других соответствующих предметов до зданий без учета размера дачного участка, отметил Чаплин.

Общество,Никита Чаплин,Роспотребнадзор,Госдума,
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