Слухи о возвращении Дудя* в Россию прокомментировали

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь* (внесен в реестр СМИ-иноагентов) не возвращался в Россию. Так источник в силовых структурах прокомментировал слухи о его прибытии в аэропорт в Минеральных Водах, передает издание SHOT в Telegram.

Фото: ТАСС ТАСС

Сообщается, что журналист после начала спецоперации на Украине покинул Россию и ни разу не возвращался. В базах данных отсутствует какая-либо информация о пересечении Дудем границы в обратном направлении, уточнил опровергнувший слухи источник.

О том, что Дудь вернулся в Россию, написал в конце января Kub Mash в Telegram. Журналиста якобы заметили в аэропорту в Минеральных Водах. Утверждалось, что блогер собирался поехать оттуда в Краснодар на съемки для рекламного агентства. Однако через некоторое время пост об этом был удален.

Перед этим стало известно, что Дудь ликвидировал ИП в России, на который был зарегистрирован товарный знак «Вдудь». С 11 ноября этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн» из Барселоны.