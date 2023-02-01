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50 минут назад

Слухи о возвращении Дудя в Россию прокомментировали

Lenta.ru

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь* (внесен в реестр СМИ-иноагентов) не возвращался в Россию. Так источник в силовых структурах прокомментировал слухи о его прибытии в аэропорт в Минеральных Водах, передает издание SHOT в Telegram.

Слухи о возвращении Дудя* в Россию прокомментировали
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что журналист после начала спецоперации на Украине покинул Россию и ни разу не возвращался. В базах данных отсутствует какая-либо информация о пересечении Дудем границы в обратном направлении, уточнил опровергнувший слухи источник.

О том, что Дудь вернулся в Россию, написал в конце января Kub Mash в Telegram. Журналиста якобы заметили в аэропорту в Минеральных Водах. Утверждалось, что блогер собирался поехать оттуда в Краснодар на съемки для рекламного агентства. Однако через некоторое время пост об этом был удален.

Перед этим стало известно, что Дудь ликвидировал ИП в России, на который был зарегистрирован товарный знак «Вдудь». С 11 ноября этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн» из Барселоны.

В апреле 2022 года Минюст включил Дудя в список СМИ-иноагентов. После этого журналист подал в суд на ведомство из-за отсутствия уведомления о том, что его признали иностранным агентом.

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