В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
6 минут назад

В Совбезе заявили о потребности в агитаторах и пропагандистах

Елена Прошина

Помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов заявил, что в России как никогда высока потребность в агитаторах и пропагандистах. Об этом сообщает «Российская газета».

В Совбезе заявили о потребности в агитаторах и пропагандистах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, с населением России необходимо проводить разъяснительную работу, чтобы «доводить до людей достоверную информацию».

«Молодым людям чрезвычайно трудно принять информацию о происходящем в наши дни. В частности, о том, что Запад сегодня вынашивает реваншистские планы уничтожения нашей страны», – заявил Мухитов.

По его мнению, это происходит из-за обилия развлекательных телеканалов и радиостанций, а также из-за фейках в Telegram-каналах.

«Важно разобраться в этом потоке, распознавать вредоносное и деструктивное содержание. Необходимо организовать разъяснительную работу среди всех слоев населения. Агитаторы, пропагандисты и политработники – это не архаичные профессии, потребность в них высока как никогда. Классные руководители в школах, кураторы курсов в вузах, актив на предприятиях обязаны доводить до людей достоверную информацию», – добавил Мухитов.

Он также считает, что у некоторых молодых людей нет понимания причин начала СВО, потому что они «черпают факты из зарубежных каналов», а знания о войнах «берут из компьютерных игр».

Ранее Наиль Мухитов заявил, что уехавшие из страны Россияне «привыкли требовать от государства только блага, но даже мысли не допускают о взаимности».

Общество,ПРОПАГАНДИСТ,Наиль Мухитов,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители