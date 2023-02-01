В Совбезе заявили о потребности в агитаторах и пропагандистах

Помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов заявил, что в России как никогда высока потребность в агитаторах и пропагандистах. Об этом сообщает «Российская газета».

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По его словам, с населением России необходимо проводить разъяснительную работу, чтобы «доводить до людей достоверную информацию».

«Молодым людям чрезвычайно трудно принять информацию о происходящем в наши дни. В частности, о том, что Запад сегодня вынашивает реваншистские планы уничтожения нашей страны», – заявил Мухитов.

По его мнению, это происходит из-за обилия развлекательных телеканалов и радиостанций, а также из-за фейках в Telegram-каналах.

«Важно разобраться в этом потоке, распознавать вредоносное и деструктивное содержание. Необходимо организовать разъяснительную работу среди всех слоев населения. Агитаторы, пропагандисты и политработники – это не архаичные профессии, потребность в них высока как никогда. Классные руководители в школах, кураторы курсов в вузах, актив на предприятиях обязаны доводить до людей достоверную информацию», – добавил Мухитов.

Он также считает, что у некоторых молодых людей нет понимания причин начала СВО, потому что они «черпают факты из зарубежных каналов», а знания о войнах «берут из компьютерных игр».