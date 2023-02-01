Скончался актер Леонард Петрашак

На 87-м году жизни скончался польский актер Леонард Петрашак , который наиболее известен зрителям по роли криминального банкира Крамера из фильма «Ва-банк», пишет «Российская газета».

Петрашак родился в 1936 году, спустя 21 год впервые появился на телеэкранах, а в 1960 году закончил актерский университет в городе Лодзь. За свою карьеру Петрашак сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Ева хочет спать», «История одного истребителя», «До последней капли крови», «Кингсайз» и других. Артист будет похоронен в родном городе Быгдощ, причина смерти актера пока неизвестна.