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1 час назад

Скончался актер Леонард Петрашак

Газета.Ru

На 87-м году жизни скончался польский актер Леонард Петрашак, который наиболее известен зрителям по роли криминального банкира Крамера из фильма «Ва-банк», пишет «Российская газета».

Скончался актер Леонард Петрашак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Петрашак родился в 1936 году, спустя 21 год впервые появился на телеэкранах, а в 1960 году закончил актерский университет в городе Лодзь. За свою карьеру Петрашак сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Ева хочет спать», «История одного истребителя», «До последней капли крови», «Кингсайз» и других. Артист будет похоронен в родном городе Быгдощ, причина смерти актера пока неизвестна.

Общество,Леонард Петрашак,
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