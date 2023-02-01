Операции по счетам Собчак приостановлены за неуплату налогов

Две компании телеведущей Ксении Собчак состоят в списках организаций, имеющих налоговую задолженность. Операции на их счетах были приостановлены Федеральной налоговой службой, сообщает РИА ФАН.
Речь идет о таких фирмах, как ООО «Джун и Джулай» и ООО «Лидерс». Они работают в рекламной сфере.
Суммарная прибыль предприятия «Джун и Джулай» за прошлый год составила 38 миллионов рублей, а «Лидерс» — 76 миллионов рублей. В данных компаниях доля Ксении Собчак составляет 51%. Ее совладелец - Юлия Прудько.
Данные налогового органа ООО «Лидерс» свидетельствуют о наличии долга в 142 389,04 рубля. Из-за отсутствия возможности определить место нахождения должника производство на ООО «Джун и Джулай» закрыли.
Ранее «Российская газета» сообщила, что, согласно тексту письма главы ФНС Даниила Егорова в межрегиональные налоговые инспекции, ФНС исключила принудительное взыскание по отрицательному сальдо на едином налоговом счете (ЕНС) непосредственно до проведения индивидуальных сверок. Налоговая служба обнаружила более четырехсот таких ошибок.
Сверки по платежам за отчетные периоды до 2023 года будут проводить до 1 марта. Принятые меры применяются к платежам за отчетные периоды до 2023 года.