Операции по счетам Собчак приостановлены за неуплату налогов

Две компании телеведущей Ксении Собчак состоят в списках организаций, имеющих налоговую задолженность. Операции на их счетах были приостановлены Федеральной налоговой службой, сообщает РИА ФАН.

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Речь идет о таких фирмах, как ООО «Джун и Джулай» и ООО «Лидерс». Они работают в рекламной сфере.

Суммарная прибыль предприятия «Джун и Джулай» за прошлый год составила 38 миллионов рублей, а «Лидерс» — 76 миллионов рублей. В данных компаниях доля Ксении Собчак составляет 51%. Ее совладелец - Юлия Прудько.

Данные налогового органа ООО «Лидерс» свидетельствуют о наличии долга в 142 389,04 рубля. Из-за отсутствия возможности определить место нахождения должника производство на ООО «Джун и Джулай» закрыли.

Ранее «Российская газета» сообщила, что, согласно тексту письма главы ФНС Даниила Егорова в межрегиональные налоговые инспекции, ФНС исключила принудительное взыскание по отрицательному сальдо на едином налоговом счете (ЕНС) непосредственно до проведения индивидуальных сверок. Налоговая служба обнаружила более четырехсот таких ошибок.