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13 минут назад

В Госдуме призвали запретить детские игрушки с символикой НАТО

Газета.Ru

Детские игрушки с символикой НАТО необходимо запретить в России, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Daily Storm. Также депутат пообещала провести соответствующую проверку.

В Госдуме призвали запретить детские игрушки с символикой НАТО
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Когда мы в детстве играли в войну, тогда были деревянные автоматы, но я что-то не припомню, чтобы на них были фашистские кресты. Поэтому для меня это есть не что иное как элементы пропаганды техники и идеологии тех стран. Я против того, чтобы такие игрушки продавались нашим детям", — подчеркнула Останина.

Она добавила, что производители должны изображать символику Североатлантического альянса на игрушках таким образом, чтобы "у детей было желание с ними расправиться с помощью наших российских танков".

Ранее студия "Союзмультфильм" потребовала от маркетплейсов Ozon и Wildberries убрать из каталогов контрафактную продукцию с изображением Чебурашки.

Общество,Нина Останина,НАТО,Госдума,
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