В Госдуме призвали запретить детские игрушки с символикой НАТО

Детские игрушки с символикой НАТО необходимо запретить в России, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Daily Storm. Также депутат пообещала провести соответствующую проверку.
"Когда мы в детстве играли в войну, тогда были деревянные автоматы, но я что-то не припомню, чтобы на них были фашистские кресты. Поэтому для меня это есть не что иное как элементы пропаганды техники и идеологии тех стран. Я против того, чтобы такие игрушки продавались нашим детям", — подчеркнула Останина.
Она добавила, что производители должны изображать символику Североатлантического альянса на игрушках таким образом, чтобы "у детей было желание с ними расправиться с помощью наших российских танков".
Ранее студия "Союзмультфильм" потребовала от маркетплейсов Ozon и Wildberries убрать из каталогов контрафактную продукцию с изображением Чебурашки.