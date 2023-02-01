В Госдуме призвали запретить детские игрушки с символикой НАТО

"Когда мы в детстве играли в войну, тогда были деревянные автоматы, но я что-то не припомню, чтобы на них были фашистские кресты. Поэтому для меня это есть не что иное как элементы пропаганды техники и идеологии тех стран. Я против того, чтобы такие игрушки продавались нашим детям", — подчеркнула Останина.