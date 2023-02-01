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34 минуты назад

«Юра, поговорим?»: Кучера пригласил Дудя* на ответное интервью

Алиса Селезнёва

Актер и телеведущий Оскар Кучера, оказавшийся в центре скандала после интервью Юрию Дудю*, пригласил блогера на новый разговор, пообещав обозначить его тему «не прикрываясь мишурой». Слова Кучеры приводит «Московский комсомолец».

«Юра, поговорим?»: Кучера пригласил Дудя* на ответное интервью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Интервью Кучеры с Дудем* вышло 16 января и сразу же вызвало бурное обсуждение, как среди интернет-пользователей, так и среди коллег актера и телеведущего. В ходе почти трехчасового видео гость и ведущий преимущественно обсуждали политику и российско-украинский конфликт. Часть пользователей Интернета поддержали позицию Кучеры, который защищал российскую армию, другие же оказались на стороне Дудя, который ему оппонировал.

Сам Кучера заявил, что изначально они планировали разговор о его работе на телеканале «Муз-ТВ», съемках в сериале «Солдаты», музыке и гражданской позиции. Актер отметил, что ему не стыдно за поддержку Вооруженных сил РФ, подчеркнув, что «лучше быть дураком, чем подлецом».

По словам Кучеры, он не жалеет о том, что согласился на это интервью, так как оно дало ему возможность оценить «"порядочность" типичного либерала».

«А также теперь я знаю, что с лицом уставшего мудреца и цифрами в розовом телефоне можно нести абсолютную чушь и врать (…) Интервью длилось четыре с половиной часа. Треть материала была вырезана. Хотя, надо признать, разговор нарезан искусно», - пояснил он.

Телеведущий отметил, что ему было очень сложно разговаривать с человеком, который отказывался слышать и принимать его точку зрения, и он жалеет, что заранее не подготовился к подобной беседе.

«Когда идешь в стан врага, надо хотя бы бронежилет надеть, даже если тебя пригласили на чай. Теперь я бы сам его с удовольствием пригласил бы его на интервью. И открыто бы обозначил тему нашего с ним возможного разговора, не прикрываясь мишурой. Юра, поговорим?» - поинтересовался Оскар Кучера.

*внесен Минюстом России в список иностранных агентов

Общество,Оскар Кучера,Минюст России,
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