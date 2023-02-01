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23 минуты назад

Мурашко заявил о необходимости продолжать коммуникацию с ВОЗ

RT на русском

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости продолжать коммуникацию со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Мурашко заявил о необходимости продолжать коммуникацию с ВОЗ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он сказал на правительственном часе в Совете Федерации

«Хочу сказать, что во Всемирной организации здравоохранения очень много сторонников России... Коммуникации в рамках ВОЗ необходимо поддерживать», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мурашко, продолжение контактов необходимо, так как это в том числе обмен информацией и решение ряда регуляторных вопросов. Как указал министр, закрываться и не влиять никак на принятие решений — это неправильный путь.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия ни в коем случае не должна «скатываться в изоляцию». Таким образом она прокомментировала идею отказаться от сотрудничества с ВОЗ «в пользу объединения медицинского сообщества на базе дружественных России стран».

Общество,Михаил Мурашко,Валентина Матвиенко,ВОЗ,Совет Федерации,
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