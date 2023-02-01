Мурашко заявил о необходимости продолжать коммуникацию с ВОЗ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости продолжать коммуникацию со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Об этом он сказал на правительственном часе в Совете Федерации
«Хочу сказать, что во Всемирной организации здравоохранения очень много сторонников России... Коммуникации в рамках ВОЗ необходимо поддерживать», — цитирует его РИА Новости.
По словам Мурашко, продолжение контактов необходимо, так как это в том числе обмен информацией и решение ряда регуляторных вопросов. Как указал министр, закрываться и не влиять никак на принятие решений — это неправильный путь.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия ни в коем случае не должна «скатываться в изоляцию». Таким образом она прокомментировала идею отказаться от сотрудничества с ВОЗ «в пользу объединения медицинского сообщества на базе дружественных России стран».