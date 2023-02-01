Мурашко заявил о необходимости продолжать коммуникацию с ВОЗ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости продолжать коммуникацию со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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Об этом он сказал на правительственном часе в Совете Федерации

«Хочу сказать, что во Всемирной организации здравоохранения очень много сторонников России... Коммуникации в рамках ВОЗ необходимо поддерживать», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мурашко, продолжение контактов необходимо, так как это в том числе обмен информацией и решение ряда регуляторных вопросов. Как указал министр, закрываться и не влиять никак на принятие решений — это неправильный путь.