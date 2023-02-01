Невзоров* отреагировал на приговор по делу о фейках о ВС России

Внесенный в список иноагентов журналист Александр Невзоров заявил, что не собирается комментировать решение Басманного суда Москвы, приговорившего его к 8 годам колонии за дискредитацию российской армии. Его слова приводит RTVI.

Фото: Александр Невзоров / Youtube Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61705cba9a79477547d8cb34 Александр Невзоров / Youtube Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61705cba9a79477547d8cb34

По словам Невзорова*, он не намерен обсуждать заочный приговор, так как находится за границей «в безопасности».

«Я не хочу высмеивать этот суд или глумиться над ним. Находясь в безопасности, под защитой, я не могу травить души тем, кто реально сидит или садится», - пояснил он.

Басманный суд Москвы сегодня признал Невзорова* виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС России). Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также журналисту запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение 4 лет после отбывания срока наказания.

В марте 2022 года Невзоров уехал из России. 3 мая того же года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Невзорову* и его жене Лидии украинского гражданства «за выдающиеся заслуги перед страной». Об этом рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Однако позднее появилась информация о том, что гражданства Украины у Невзорова* все же нет.