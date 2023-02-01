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18 минут назад

Учителям в России предоставили доступ к бесплатному облачному хранилищу

Деловая газета "Взгляд"

Российские учителя смогут получить бесплатное хранилище объемом 32 Гб от платформы «Сферум» и «Облако Mail.ru» (входят в группу VK), это позволит сделать процесс обучения более эффективным и удобным.

Учителям в России предоставили доступ к бесплатному облачному хранилищу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В облаке педагоги смогут бесплатно хранить учебные материалы и делиться ими со своими учениками, сообщает компания VK.

Учителя-пользователи учебного профиля «Сферум» в «VK Мессенджере» могут получить бесплатно дополнительные 32 Гб в «Облаке Mail.ru». Для этого достаточно зайти в приложение с помощью VK ID и размер облачного хранилища автоматически обновится – к базовым 8 Гб добавятся еще 32 Гб.

В топ-регионов, уже активно использующих облачные технологии для образовательного процесса, входят Москва, Краснодарский край, Петербург, республика Татарстан и Свердловская область.

Благодаря «Облаку Mail.ru» учителя могут работать с большим количеством документов и делиться учебными материалами со школьниками и коллегами в удобном формате – всем пользователям «Облака» доступны для просмотра более 70 форматов файлов – текстовые документы, презентации, изображения и видео. Все файлы проверены «Антивирусом Касперского» и надежно защищены.

Общество,Лаборатория Касперского,
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