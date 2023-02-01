В России пройдет первая премия для медиа и бренд-медиа «Апостол»

«Когда делаешь объемный и фундаментальный продукт, возникает желание опереться на историю, заложить в основу реального человека, который существенно повлиял на сферу. В этом смысле один из самых весомых вкладов вносит основатель. Поэтому мы назвали премию в честь первой печатной книги и именем ее создателя. Премия связывает прошлое с современностью и демонстрирует путь развития русского медиа. Плюс — это повышает ставки. Отмечены будут медиа, которые сделали не просто стоящий продукт, а посодействовали развитию сферы», — заявил он.