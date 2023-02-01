В России пройдет первая премия для медиа и бренд-медиа «Апостол»

«Лайфхакер», «Палиндром» и Центр развития бизнес-коммуникаций при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России запускают первую премию для изданий.
«"Лайфхакер" ежегодно исследует нативную рекламу в России на протяжении последних пяти лет и благодаря этому мы видим, как наши коллеги из медиа год от года старательно адаптируются к запросам рекламодателей, ищут новые подходы к аудитории, используют оригинальные форматы. В такие непростые времена это достойно восхищения! Так появился "Апостол"», — сказала исполнительный директор Лайфхакера Маша Пчелкина.
Первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков отметил, что интерес к медиа в этом году заметно вырос: читатели все чаще обращаются к изданиям за получением достоверной информации.
«При этом спросом пользуются не только классические каналы, но и бренд-медиа — они уже стали новым инструментом коммуникации на фоне дефицита площадок. Данная премия — совершенно новый продукт на рынке, и его создание продиктовано необходимостью выявить лидеров в сегменте, которые будут создавать тренды и импульсы для остальных игроков», — заявил он.
Генеральный директор «Палиндрома» Родион Скрябин расссказал о названии премии.
«Когда делаешь объемный и фундаментальный продукт, возникает желание опереться на историю, заложить в основу реального человека, который существенно повлиял на сферу. В этом смысле один из самых весомых вкладов вносит основатель. Поэтому мы назвали премию в честь первой печатной книги и именем ее создателя. Премия связывает прошлое с современностью и демонстрирует путь развития русского медиа. Плюс — это повышает ставки. Отмечены будут медиа, которые сделали не просто стоящий продукт, а посодействовали развитию сферы», — заявил он.
Медиапремия позволит изданиям выбирать релевантные категории участия. Будут выявлены победители в 12 категориях: от дизайна до социальных проектов. Определять их будет экспертный совет, в который войдут профессионалы медиаиндустрии.
Подать заявку можно на официальном сайте проекта.