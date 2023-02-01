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1 час назад

В России запустят первую премию для изданий

Газета.Ru

В России при поддержке ассоциации коммуникационных агентств запустят первую премию для изданий. Медиа и бренд-медиа могут сразиться в конкурентной борьбе за звание «апостола» в 12 конкурсных категориях.

В России запустят первую премию для изданий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

««Лайфхакер» ежегодно исследует нативную рекламу в России на протяжении последних пяти лет и благодаря этому мы видим, как наши коллеги из медиа год от года старательно адаптируются к запросам рекламодателей, ищут новые подходы к аудитории, используют оригинальные форматы. В такие непростые времена это достойно восхищения. Так появился Апостол», — рассказала исполнительный директор «Лайфхакера» Мария Пчелкина.

Медиапремия «Апостол» позволит изданиям выбирать релевантные категории участия и соревноваться только с коллегами по цеху. Конкурс призван выявить лучших «вестников» в 12 категориях: от дизайна до социальных проектов.

Всего в конкурсе будет два основных направления: медиа и бренд-медиа.

Определять лучших будет экспертный совет, в который войдут топ-профессионалы медиаиндустрии.

Эксперты «Апостола» будут оценивать контент, креативность концепции, подходов, форматов, подачи и визуала.

Прием заявок проходит на официальном сайте проекта с 1 февраля по 18 мая 2023 года. Итоги подведут в июне 2023 года.

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