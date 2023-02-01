В России запустят первую премию для изданий

««Лайфхакер» ежегодно исследует нативную рекламу в России на протяжении последних пяти лет и благодаря этому мы видим, как наши коллеги из медиа год от года старательно адаптируются к запросам рекламодателей, ищут новые подходы к аудитории, используют оригинальные форматы. В такие непростые времена это достойно восхищения. Так появился Апостол», — рассказала исполнительный директор «Лайфхакера» Мария Пчелкина.