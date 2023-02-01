Путин и Медведев прислали цветы на могилу Ельцина

Первого февраля Борису Ельцину исполнилось бы 92 года. В 2021 году — в день, когда Ельцину исполнилось бы 90 лет, Путин лично посетил могилу первого президента и обратился к россиянам с речью. Он заявил, что Ельцин никогда не боялся брать на себя возложенную на него ответственность и добавил, что никогда не забудет Ельцина.