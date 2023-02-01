В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
2 часа назад

Путин и Медведев отправили венки на могилу Ельцина в день его рождения

Lenta.ruиещё 2

Президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отправили венки на могилу первого президента страны Бориса Ельцина в день его рождения. Об этом сообщает Telegram-канал журналистов кремлевского пула «RIA_Kremlinpool».

Путин и Медведев прислали цветы на могилу Ельцина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На одном из венков написано «От президента Российской федерации», на другом — «От заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации». Оба венка сделаны из переплетенных багровых роз.

Первого февраля Борису Ельцину исполнилось бы 92 года. В 2021 году — в день, когда Ельцину исполнилось бы 90 лет, Путин лично посетил могилу первого президента и обратился к россиянам с речью. Он заявил, что Ельцин никогда не боялся брать на себя возложенную на него ответственность и добавил, что никогда не забудет Ельцина.

Ельцин умер 23 апреля 2007 года в возрасте 76 лет. 25 апреля он был похоронен на Новодевичьем кладбище. Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год.

Общество,Борис Ельцин,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители