В России за сутки госпитализировали 1169 человек с коронавирусом

В России за последние сутки в больницы попали 1169 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне были госпитализированы 1337 пациентов с COVID-19.
В оперштабе сообщили, что за сутки в связи с выздоровлением после коронавируса выписаны 6729 человек.
За 24 часа в стране выявлено 8504 новых случая COVID-19.
Также за сутки подтверждён 41 летальный исход.
Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».