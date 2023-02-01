В России за сутки госпитализировали 1169 человек с коронавирусом

В России за последние сутки в больницы попали 1169 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне были госпитализированы 1337 пациентов с COVID-19.

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В оперштабе сообщили, что за сутки в связи с выздоровлением после коронавируса выписаны 6729 человек.

За 24 часа в стране выявлено 8504 новых случая COVID-19.

Также за сутки подтверждён 41 летальный исход.