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14 минут назад

В России за сутки госпитализировали 1169 человек с коронавирусом

RT на русском

В России за последние сутки в больницы попали 1169 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне были госпитализированы 1337 пациентов с COVID-19.

В России за сутки госпитализировали 1169 человек с коронавирусом
Фото: 

В оперштабе сообщили, что за сутки в связи с выздоровлением после коронавируса выписаны 6729 человек.

За 24 часа в стране выявлено 8504 новых случая COVID-19.

Также за сутки подтверждён 41 летальный исход.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».

Общество,Алексей Аграновский,
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