Собчак пожаловалась на жизнь после дела о вымогательстве

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что уголовное дело о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова повлияло на ее стрессоустойчивость. Как сообщает Teleprogramma.pro, в сейчас она не уверена, что ее безопасности ничего не угрожает.

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Собчак призналась своим подписчикам в социальных сетях, что «живет две разные жизни». Одна часть нее понимает, что нужно взять себя в руки и продолжать работать, а другая существует в постоянном ожидании «силового наезда».

Напомним, что коллеги Собчак Кирилл Суханов, Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигеев обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха». По версии следствия, они требовали деньги за удаление поста из Telegram-канала.