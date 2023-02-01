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1 час назад

Россияне рассказали о сложностях с поиском работы после увольнения

Lenta.ruиещё 1

В течение года каждый пятый опрошенный россиянин хотя бы раз поменял место работы и пожаловался, что достаточно долго не мог найти новую работу после увольнения. Причем об отсутствии сложностей с поиском заявили 69 процентов опрошенных граждан, свидетельствуют результаты совместного опроса сервиса Budu и исследовательского центра «Зарплаты.ру», пишет ТАСС.

Россияне рассказали о сложностях с поиском работы после увольнения
Фото: ShutterstockShutterstock

Из тех, кто сообщил о смене работы в 2022 году, большинство опрошенных писали заявление по собственному желанию, а каждый пятый россиянин увольнялся по соглашению сторон. Около 14 процентов называли причиной увольнения сокращение штата, 11 процентов — завершение трудового договора, и восемь процентов были уволены по инициативе работодателя.

Половина респондентов отметила, что выходить на новую работу было морально тяжело. Основными страхами, которые называли россияне, были опасения относительно соответствия навыков новому месту работы (26 процентов респондентов), трудности, связанные с адаптацией (13 процентов), и боязнь проблем с новым коллективом (12 процентов). Эксперты объясняют, что острая фаза стресса адаптации на новом месте работы длится четыре-шесть недель — за этот период новый сотрудник сможет понять, кто из коллег станет ему другом, а с кем лучше сохранить нейтрально-доброжелательные отношения, а также сформировать мнение о рабочих процессах и навыках, необходимых для выполнения задач.

Опрос проводился во всех регионах страны среди 1 770 россиян.

При увольнении россияне должны получать зарплату за фактически отработанное время, компенсацию за дни неиспользованного отпуска и выходное пособие в размере одного среднего месячного заработка, напомнила ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Если человек не нашел работу через два месяца после увольнения, то он может потребовать у бывшего работодателя среднемесячный заработок и за второй месяц, отметила она.

Общество,Наталья Голованова,
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