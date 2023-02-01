Почти каждый второй россиянин готов уйти в декрет вместо жены

Порядка 43 процента опрошенных российских мужчин готовы уйти вместо своей супруги в отпуск по уходу за ребенком. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В частности, 27 процентов респондентов в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 16 процентов опрошенных скорее согласились бы на это.

— Большинство мужчин по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника. Каждый третий (34 процента) ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 23 процента скорее исключают такую возможность, — говорится в сообщении.

В опросе SuperJob приняли участие 1600 мужчин. Он проводился 9 по 31 января.