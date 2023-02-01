Финансист объяснила желание тратить последние деньги на ненужные вещи

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко рассказала, как перестать тратить деньги на то, в чем нет необходимости. Ее слова приводит агентство «Прайм».

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Соловиченко считает, что сложности в обращении с деньгами вырастают из привычек мышления. Дело в том, что мозг человека предпочитает выбирать самые простые пути в решении проблем. Одна из таких привычек-помех — обесценивание будущей выгоды.

«Люди хотят получить выгоду и удовольствие немедленно. Это лучше, чем дожидаться большей прибыли, но какое-то время спустя. Чтобы контролировать себя, надо приложить усилия, а получить немедленную выгоду проще и приятней», — отмечает эксперт.

Желанием получить удовольствие здесь и сейчас умело пользуются маркетологи. Чтобы подтолкнуть к покупке и усыпить дисциплину, в торговых залах включают музыку, раздают бесплатные пробники духов, купоны на скидки.

Вторая привычка, которая отвлекает от рациональных целей — желание повторять за другими. В этом случае совершаются покупки по совету блогеров, рекомендации знакомых, чтобы быть «не хуже других». Однако нужно научиться отличать свои истинные желания и потребности от давления ситуации и знакомых.

Третья вредная привычка: постоянный апгрейд, который заставляет тратить лишнее. Например, многие покупают новую модель телефона, хотя прежний еще хорошо функционирует. «Если только с помощью дорогих новинок вы чувствуете себя важным и значительным, то задумайтесь — может быть, вам не хватает внутренней уверенности в себе, которую вы пытаетесь «добрать» с помощью материальных ценностей», — говорит представитель НИФИ.

Также эксперт отмечает, что больше всего люди склонны покупать что-то ненужное, находясь в тревожном состоянии.