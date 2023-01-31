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1 час назад

Transparency International назвала место РФ в рейтинге восприятия коррупции

Елена Прошина

Неправительственная организация Transparency International установила место России в рейтинге восприятия коррупции. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Transparency International назвала место РФ в рейтинге восприятия коррупции
Фото: СК РФ по Пензенской областиСК РФ по Пензенской области

Согласно свежему рейтингу, Россия заняла 137 место и набрала 28 баллов из 100. По сравнению с прошлым годом наша страна сместилась на одну строчку вниз и заняла место между Парагваем и Киргизией. На первом месте рейтинга расположилась Дания, набравшая 90 баллов. В тройку лидеров также вошли Финляндия и Новая Зеландия, а вот самый худший результат продемонстрировали Сомали с 12 баллами, а также Сирия и Южный Судан, которые набрали по 13 баллов.

Кроме того, Transparency International упомянул ситуацию в России в своём аналитическом отчёте как иллюстрацию «последствий коррупции для глобального мира и безопасности».

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции о коррупции.

Общество,Владимир Путин,Госдума,
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