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18 минут назад

Число принявших гражданство России снизилось впервые за три года

Говорит Москва

Речь идёт о данных 2022-го, которые приводит МВД.

Число принявших гражданство России снизилось впервые за три года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

РБК изучил статистику ведомства и сообщает, что доля иностранцев, получивших российские паспорта, уменьшилась на 6,4% по сравнению с 2021 годом. Гражданство нашей страны приняла 691 тысяча человек. Годом ранее их было больше 735 тысяч.

Большинство ставших россиянами в 2022 году — граждане Украины. На них пришлось почти 43% от общего числа положительных решений по предоставлению гражданства. При этом в статистике МВД с января по декабрь жители ЛДНР учитываются отдельно.

На втором месте — граждане Таджикистана (174 тысячи), на третьем — Армения (45 тысяч) и с незначительным отрывом от неё — Казахстан (42 тысячи).

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