В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

Германия впервые за шесть лет опередила РФ по числу туристов в Турции

Елена Прошина

Германия впервые с 2017 года опередила Россию по числу туристов в Турции. В 2022 году страну посетили 5,7 миллионов немцев и 5,2 миллиона россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство по культуре и туризму Турции.

Германия впервые за шесть лет опередила РФ по числу туристов в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего страну в 2022 году посетило 44,56 миллиона иностранцев. Лидером по количеству туристов оказалась Германия, ее доля составила 12,7% или 5,7 миллионов человек. Россия же заняла второе место с долей в 11,7% или 5,2 миллиона путешественников. Последний раз ФРГ удавалось опередить РФ в данной статистике в 2017 году.

Также в пятерку лидеров по числу туристов в Турции вошли Великобритания (3,37 миллиона), Болгария (2,8 миллиона) и Иран (2,3 миллиона).

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители