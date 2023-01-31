Германия впервые за шесть лет опередила РФ по числу туристов в Турции

Германия впервые с 2017 года опередила Россию по числу туристов в Турции. В 2022 году страну посетили 5,7 миллионов немцев и 5,2 миллиона россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство по культуре и туризму Турции.

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Всего страну в 2022 году посетило 44,56 миллиона иностранцев. Лидером по количеству туристов оказалась Германия, ее доля составила 12,7% или 5,7 миллионов человек. Россия же заняла второе место с долей в 11,7% или 5,2 миллиона путешественников. Последний раз ФРГ удавалось опередить РФ в данной статистике в 2017 году.