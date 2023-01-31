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37 минут назад

Жена Дроздова призналась, что уговаривала ведущего уволиться с работы

Газета.Ru

Жена госпитализированного Николая Дроздова Татьяна рассказала в беседе с kp.ru, как ведущий получил травму.

Жена Дроздова призналась, что уговаривала ведущего уволиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дроздова сообщила, что инцидент произошел в ее день рождения. Зоолог отправился на работу в МГУ, при подходе к машине он поскользнулся и упал на льду. По словам супруги ведущего, она не раз уговаривала мужа уволиться с работы из университета.

«Там такое отношение… К примеру, сейчас — даже никто оттуда не позвонил и не спросил: как он себя чувствует. Странно: он там работал, помогал — за кого-то лекции читал», — возмутилась Дроздова.

Жена зоолога отметила, что он хотел уволиться, но ему не подписали заявление.

«Завкафедрой уговаривает его остаться, потому что ей выгодно, чтобы он там работал», — предположила супруга ведущего.

Ранее Дроздов заявил, что попал в больницу из-за вегетарианства.

Общество,Николай Дроздов,МГУ,
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