Жена Дроздова призналась, что уговаривала ведущего уволиться

Жена госпитализированного Николая Дроздова Татьяна рассказала в беседе с kp.ru, как ведущий получил травму.
Дроздова сообщила, что инцидент произошел в ее день рождения. Зоолог отправился на работу в МГУ, при подходе к машине он поскользнулся и упал на льду. По словам супруги ведущего, она не раз уговаривала мужа уволиться с работы из университета.
«Там такое отношение… К примеру, сейчас — даже никто оттуда не позвонил и не спросил: как он себя чувствует. Странно: он там работал, помогал — за кого-то лекции читал», — возмутилась Дроздова.
Жена зоолога отметила, что он хотел уволиться, но ему не подписали заявление.
«Завкафедрой уговаривает его остаться, потому что ей выгодно, чтобы он там работал», — предположила супруга ведущего.
Ранее Дроздов заявил, что попал в больницу из-за вегетарианства.