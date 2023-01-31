Число экстремистских преступлений в РФ выросло почти на 50%

Более 1,5 тысячи преступлений экстремистской направленности и более 2,2 тысячи преступлений террористического характера было зарегистрировано в МВД России в 2022 году, передает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение пресс-центра министерства.

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«В январе-декабре 2022 года зарегистрировано 2233 преступления террористического характера (+4,5%) и 1566 преступлений экстремистской направленности (+48,2%)», — говорится в публикации, размещенной на сайте МВД России.

В министерстве также сообщили, что общий ущерб от преступлений в минувшем году снизился на 10,3% и составил 748,3 млрд рублей. Согласно опубликованной статистике, по сравнению с данными 2021 года на 5,3% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами.

«Всего выявлено 111,4 тысячи преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 5,7%. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 339,1 млрд рублей», — указывает МВД.

В ушедшем году МВД также зафиксировало рост на 21,4% числа преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, — их число возросло до 26 тысяч.