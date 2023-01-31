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1 час назад

Аналитики назвали объём трат россиян на детское образование

Говорит Москва

32% респондентов ежемесячно отдают почти половину зарплаты на кружки, секции и репетиторов.

Аналитики назвали объем трат россиян на детское образование
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом говорят данные опроса, проведённого компанией «АльфаСтрахование». Его результаты есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Также выяснилось, что 24% участников исследования оплачивают услуги частных детсадов. Кроме того, аналитики отметили, что почти 21% россиян прививают детям любовь к спорту с раннего возраста. В секцию по плаванию детей от года водят 22% опрошенных, по гимнастике — 12%, по футболу — 11%.

Не менее популярны и творческие занятия — рисование, лепка, мозаика. В такие кружки своих детей отдают 13% участников опроса.

Общество,Альфастрахование,
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