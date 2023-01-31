Аналитики назвали объем трат россиян на детское образование

32% респондентов ежемесячно отдают почти половину зарплаты на кружки, секции и репетиторов.

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Об этом говорят данные опроса, проведённого компанией «АльфаСтрахование». Его результаты есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Также выяснилось, что 24% участников исследования оплачивают услуги частных детсадов. Кроме того, аналитики отметили, что почти 21% россиян прививают детям любовь к спорту с раннего возраста. В секцию по плаванию детей от года водят 22% опрошенных, по гимнастике — 12%, по футболу — 11%.